ФСБ задержала двоих прокуроров со взяткой в один миллион долларов

Сотрудники ФСБ задержали двух прокуроров в Москве по подозрению в получении 1 миллиона долларов в качестве взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что задержанными оказалась бывший сотрудник главного управления кадров Генпрокуратуры России Максим Ковалев, а также прокурор Басманной межрайонной прокуратуры Аркадий Швецов. По версии ФСБ, Ковалев пытался оказать влияние на уголовное дело через Швецова.

Изобличение подозреваемого прошло под личным контролем генпрокурора Игоря Краснова. Согласно решению Пресненского суда Москвы, Ковалёв был помещен под домашний арест. Во время следственных действий задержанный сообщил, что взятка предназначалась Швецову, после чего последнего также задержали. Мера пресечения Шевцову будет назначена судом в ближайшее время.