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В Воронеже произошел пожар в здании склада пластиковых изделий

В Воронеже произошел пожар на складе пластиковых изделий. Площадь возгорания составляет 200 кв. м, сообщил журналистам в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

В Воронеже произошел пожар в здании склада пластиковых изделий
© РИА Новости

"Загорание в здании склада с пластиковыми изделиями на улице Цимлянской. Площадь пожара - 200 кв. м", - сообщил он.

По данным Хренова, горит отдельно стоящее здание, угрозы распространения огня нет, к борьбе с пожаром привлечены 29 человек и 8 единиц техники.

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