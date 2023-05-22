Одного из проникших в Белгородскую область диверсантов объявили в розыск

Националиста Алексея Левкина, который вошел на территорию Грайворонского округа Белгородской области в составе украинской диверсионной группы, объявили в розыск, передает ТАСС.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Левкин Алексей Сергеевич, 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе МВД РФ.

По какой именно статье разыскивается Левкин, не уточняется.

В правоохранительных органах уточнили, что Левкин, находясь в составе украинской диверсионной группы, проник на территорию Белгородской области, но где он находится теперь — неизвестно.

В 2018 году суд в Москве санкционировал заочный арест Левкина. Его обвиняют по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Известно, что Левкин является соратником москвича Романа Железнова, признанного виновным в участии в боевых действиях в составе нацполка «Азов» (организация запрещена в России) и осужденного на четыре года колонии.