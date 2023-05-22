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30 минут назад

Одного из проникших в Белгородскую область диверсантов объявили в розыск

Газета.Ru

Националиста Алексея Левкина, который вошел на территорию Грайворонского округа Белгородской области в составе украинской диверсионной группы, объявили в розыск, передает ТАСС.

Одного из проникших в Белгородскую область диверсантов объявили в розыск
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Левкин Алексей Сергеевич, 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе МВД РФ.

По какой именно статье разыскивается Левкин, не уточняется.

В правоохранительных органах уточнили, что Левкин, находясь в составе украинской диверсионной группы, проник на территорию Белгородской области, но где он находится теперь — неизвестно.

В 2018 году суд в Москве санкционировал заочный арест Левкина. Его обвиняют по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Известно, что Левкин является соратником москвича Романа Железнова, признанного виновным в участии в боевых действиях в составе нацполка «Азов» (организация запрещена в России) и осужденного на четыре года колонии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа вошла украинская диверсионно-разведывательная группа.

Происшествия,Вячеслав Гладков,МВД России,
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