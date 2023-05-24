МВД объявило в розыск одного из напавших на Белгородскую область диверсантов

Член запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России" Максимилиан Андронников, участвовавший в составе украинской диверсионной группы в нападении на территорию Грайворонского округа Белгородской области, объявлен в розыск.
"Андронников Максимилиан Александрович, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в среду в базе МВД России без указания статьи.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что Андронников является одним из предполагаемых участников украинской диверсионной группы, проникшей в минувший понедельник на территорию Белгородской области.