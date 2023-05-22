В Турции произошло новое землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло новое землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным агентства, подземные толчки зарегистрировали в 19:06 по московскому времени. Землетрясение произошло в районе Гексун в провинции Кахраманмараш в Турции.

Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.