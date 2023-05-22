Российского подростка задержали за изнасилование школьницы в бане ее бабушки

В Якутии задержали 17-летнего местного жителя за изнасилование 11-летней школьницы, приехавшей к бабушке в гости. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает РЕН ТВ .

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. По версии следствия, фигурант узнал о приезде внучки соседки и, пока бабушки не было дома, на руках отнес девочку в баню. Там подросток получил отказ в интимной близости и надругался над ребенком. Задержанного поместили в реабилитационный центр.