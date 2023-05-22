Четверо рабочих погибли от отравления угарным газом в Мытищах

Четверо рабочих погибли от отравления угарным газом при откачке воды из коллектора в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Там отметили, что их тела обнаружили 22 мая 2023 года в коллекторе, расположенном вблизи многоквартирного дома по улице Борисовка в Мытищах. Рабочие осуществляли откачку воды из коллектора.

«По предварительной информации, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия индивидуальных средств защиты, необходимых при осуществлении работ», — говорится в тексте.