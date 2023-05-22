Задержанный за сожжение Корана в Волгограде извинился перед мусульманами

Студент ВГСПУ Никита Журавель, сжегший Коран на фоне мечети в Волгограде, извинился перед мусульманами. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира», - заявил Журавель.

Напомним, что молодой человек был задержан в субботу, 20 мая, за сожжение священной книги мусульман на фоне мечети.

На допросе он признался, что задание сжечь Коран получил от куратора, предположительно относящегося к спецслужбам Украины. За свой проступок он получил 10 тыс. рублей.