Задержанный за сожжение Корана в Волгограде извинился перед мусульманами
Студент ВГСПУ Никита Журавель, сжегший Коран на фоне мечети в Волгограде, извинился перед мусульманами. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира», - заявил Журавель.
Напомним, что молодой человек был задержан в субботу, 20 мая, за сожжение священной книги мусульман на фоне мечети.
На допросе он признался, что задание сжечь Коран получил от куратора, предположительно относящегося к спецслужбам Украины. За свой проступок он получил 10 тыс. рублей.
В СК РФ пояснили, что заведенное на студента уголовное дело передано в СУ СК по Чеченской республике.