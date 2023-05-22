Суд в Волгограде арестовал на два месяца сжегшего Коран мужчину

Центральный районный суд Волгограда отправил под стражу Никиту Журавеля, сжегшего Коран напротив мечети, сообщили в зале суда.

Представитель пресс-службы СУ СК России по Волгоградской области указал, что суд избрал в отношении Журавеля меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 20 июля, передает ТАСС.

Ранее задержанный за сожжение Корана в Волгограде Журавель перед началом заседания суда по избранию меры пресечения извинился «перед всеми мусульманами мира». Накануне в СК РФ поступили многочисленные обращения от жителей Чечни, которые попросили признать их потерпевшими по уголовному делу с сожжением Корана в Волгограде.