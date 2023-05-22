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Baza: МВД Белгородской области ввело план "Эдельвейс"

МВД Белгородской области ввело план «Эдельвейс» на всей территории региона, объявлен общий сбор во всех отделениях полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

МВД Белгородской области ввело план "Эдельвейс"
© depositphotos.com

«В МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс». Объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона», — сказано в сообщении.

Также, по информации Telegram-канала Mash, во всем регионе был введен план «Перехват».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского района зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации ДРГ.

Затем Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью диверсии, устроенной украинскими диверсантами в Белгородской области, является отвлечение внимания от Бахмутского направления и уменьшение политического эффекта от потери Артемовска.

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