МВД Белгородской области ввело план «Эдельвейс» на всей территории региона, объявлен общий сбор во всех отделениях полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс». Объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона», — сказано в сообщении.

Также, по информации Telegram-канала Mash, во всем регионе был введен план «Перехват».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского района зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации ДРГ.