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Диверсанты ВСУ попали в ловушку силовиков в Белгородской области

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в ловушку, созданную российскими силовиками в Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Диверсанты ВСУ попали в ловушку силовиков в Белгородской области
© РИА Новости

По данным собеседника агентства, российские военные создали ловушку для диверсантов, чтобы ликвидировать их в Грайворонском районе.

«Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать», — заявил источник, добавив, что операция находится под контролем.

Ранее 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о заходе украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа. По словам главы региона, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимают российские войска, Погранслужба, Росгвардия и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

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