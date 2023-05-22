Диверсанты ВСУ попали в ловушку силовиков в Белгородской области

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в ловушку, созданную российскими силовиками в Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, российские военные создали ловушку для диверсантов, чтобы ликвидировать их в Грайворонском районе.

«Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать», — заявил источник, добавив, что операция находится под контролем.