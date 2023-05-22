Турецкий дом подвергся нападению в США. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает телеканал TGRT.
Как уточняется, около трех часов ночи неизвестный, вооруженный ломом, атаковал здание Турецкого дома в Нью-Йорке, где располагается генконсульство Турции и в настоящее время проходит голосование в рамках президентских выборов. В результате на первом этаже было разбито несколько окон.
Сотрудники диппредставительства обратились в полицию. При этом, по данным канала, к атаке на Турецкий дом причастны «сторонники террористов».
Другие подробности не приводятся.