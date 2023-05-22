Из-за стихийных бедствий в мире погибло более 2 млн человек за 50 лет

Около 90% из 2 млн зарегистрированных смертей людей во всем мире из-за стихийных бедствий за последние 50 лет пришлись на развивающиеся страны, отметили в ВМО.

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В Африке в 1970-го по 2021 год зарегистрировали более 1,8 тыс. стихийных бедствий, которые привели к гибели 733,5 тыс. человек. Засухи стали причиной 95% смертей в регионе.

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В Азии за 51 год зарегистрировали 3,6 тыс. стихийных бедствий, из-за которых погибло 984,2 тыс. человек, главной причиной смертей оказались тайфуны.

В Южной Америке за тот же период зафиксировали 943 стихийных бедствия, в результате которых погибли 58,4 тыс. человек (61% смертей были связаны с наводнениями).

В Северной и Центральной Америках и Карибском бассейне зафиксировали 2,1 тыс. стихийных бедствий, которые привели к гибели 77,4 тыс. человек. В ВМО не уточнили основную причину гибели людей в этих регионах, однако упомянули ураганы.

В Юго-западной части Тихого океана за 51 год зарегистрировали 1,49 тыс. стихийных бедствий, в результате которых погибло 66,9 тыс. человек. Наиболее смертельным типом бедствий оказались тропические штормы.

В Европе за этот период произошло 1,7 тыс. бедствий, они унесли 166,4 тыс. жизней. Большая часть жителей региона погибли из-за экстремальных температур.

По данным ВМО, более 60% из $4,3 трлн глобальных экономических потерь из-за погоды и климата за минувшие полвека понесли богатые государства. Только США за 51 год лишились $1,7 трлн, что составило 39% глобальных потерь в связи со стихийными бедствиями.

Однако наименее развитые страны из-за природных катаклизмов понесли непропорционально высокие издержки по отношению к размерам их экономик. Для сравнения, убытки богатых стран от стихийных бедствий составляли менее 0,1% от их ВВП, тогда как бедные страны теряли от 5% до 100% своих ВВП из-за штормов, засух, наводнений и других чрезвычайных происшествий.

«Наиболее уязвимые сообщества, к сожалению, несут основную тяжесть опасностей, связанных с погодой, климатом и водой», — сказал генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.