Стало известно о захвате здания ДК диверсантами в Белгородской области

Диверсанты захвалили Дом культуры (ДК) в селе Гора-Подол Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к администрации региона.

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По словам источника, диверсионную группу окружили.

«Работаем», — добавил собеседник издания.

Диверсанты проникли на территорию Белгородской области в понедельник, 22 мая. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в ликвидации группы участвуют Вооруженные силы России, а также ФСБ и Росгвардия. О случившемся в Белгородской области доложили президенту России Владимиру Путину.