Восстановлено электроснабжение Запорожской АЭС

Подача электроэнергии на Запорожскую АЭС восстановлена, станция работает в штатном режиме. Об этом со ссылкой на директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пишет ТАСС.

Сегодня в пресс-службе Запорожской АЭС сообщили, что в связи с отключением последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт собственное электропитание станции было переведено на дизельные генераторы. Позднее компания «Укрэнерго» сообщила, что возобновила работу линии электропередачи, питающей Запорожскую АЭС.

По словам Юрия Черничука, подача электричества на станцию действительно возобновилась в 14.20 мск.

«Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. В работе находится воздушная линия 750 кВ Днепровская», - пояснил он.

Запорожская атомная электростанция находится на левом берегу Днепра вблизи Энергодара. Она является самой крупной в Европе по числу блоков и установленной мощности.