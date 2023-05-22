Молодая пара нижегородцев занялась экстремальным сексом на канатной дороге

В одной из кабинок канатной дороги из Нижнего Новгорода в Бор молодая пара решила заняться оральным сексом и видео с этим процессом потом загрузила на сайт для взрослых, пишет издание NN.ru. При этом СМИ отмечает, что скорее всего сам факт этого был уже давно, так как на нем можно заметить долгострой ЖК «Парус» на Сенной еще на этапе достройки.