Появились подробности о гибели мальчика в сгоревшем сарае в Раменском
Жители деревни Дубова Роща пытались освободить мальчика из горящего сарая. Об этом рассказал очевидец, который пытался спасти мальчика.
По его словам, они с женой возвращались с прогулки и увидели всполохи пламени. Подойдя поближе, семейная пара увидела горящий сарай и бегающих вокруг детей. Школьники сообщили, что внутри постройки заперт мальчик и ему нужно помочь.
Мужчина схватил лопату и вместе с прибежавшим соседом попытался открыть дверь, но она была заколочена. Тогда мужчины начали разрушать крышу и стену сарая. Однако к моменту, когда мужчины освободили проход, пламя охватило всю постройку изнутри, сообщил РЕН ТВ.
На место происшествия вскоре прибыли пожарные, скорая и полиция. После ликвидации огня было обнаружено обгоревшее тело 11-летнего мальчика. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ребенка в сарае заперли подростки из-за ссоры.