Появились подробности о гибели мальчика в сгоревшем сарае в Раменском

Жители деревни Дубова Роща пытались освободить мальчика из горящего сарая. Об этом рассказал очевидец, который пытался спасти мальчика.

По его словам, они с женой возвращались с прогулки и увидели всполохи пламени. Подойдя поближе, семейная пара увидела горящий сарай и бегающих вокруг детей. Школьники сообщили, что внутри постройки заперт мальчик и ему нужно помочь.

Мужчина схватил лопату и вместе с прибежавшим соседом попытался открыть дверь, но она была заколочена. Тогда мужчины начали разрушать крышу и стену сарая. Однако к моменту, когда мужчины освободили проход, пламя охватило всю постройку изнутри, сообщил РЕН ТВ.