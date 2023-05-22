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Появились подробности о гибели мальчика в сгоревшем сарае в Раменском

Жители деревни Дубова Роща пытались освободить мальчика из горящего сарая. Об этом рассказал очевидец, который пытался спасти мальчика.

Появились подробности о гибели мальчика в сгоревшем сарае в Раменском
© РИА Новости

По его словам, они с женой возвращались с прогулки и увидели всполохи пламени. Подойдя поближе, семейная пара увидела горящий сарай и бегающих вокруг детей. Школьники сообщили, что внутри постройки заперт мальчик и ему нужно помочь.

Мужчина схватил лопату и вместе с прибежавшим соседом попытался открыть дверь, но она была заколочена. Тогда мужчины начали разрушать крышу и стену сарая. Однако к моменту, когда мужчины освободили проход, пламя охватило всю постройку изнутри, сообщил РЕН ТВ.

На место происшествия вскоре прибыли пожарные, скорая и полиция. После ликвидации огня было обнаружено обгоревшее тело 11-летнего мальчика. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ребенка в сарае заперли подростки из-за ссоры.

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