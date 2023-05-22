$79.91-0.1386.28-0.22

Взрыв произошел в жилой пятиэтажке в российском городе

В Кировском районе Волгограда произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. О происшествии в российском городе сообщает портал V1.ru.

Взрыв произошел в жилой пятиэтажке в российском городе
© Lenta.ru

По сведениям издания, все произошло утром в понедельник, 22 мая, на территории жилищного комплекса «Колизей». Предположительно, после взрыва в доме начался пожар.

К месту происшествия были направлены экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало, жильцов волгоградской пятиэтажки успели эвакуировать.

Специалисты начали устанавливать причины случившегося.

17 мая сообщалось, что в Волгоградской области при взрыве в доме на улице Энгельса пострадали два человека. Их оперативно доставили в центральную районную больницу.

Кроме того, остальных жильцов подъезда временно выселили в пункты временного размещения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий