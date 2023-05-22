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Пьяный россиянин наехал на полицейского и получил четыре года колонии

В Нижнем Новгороде суд приговорил к четырем годам лишения свободы 49-летнего местного жителя за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

Пьяный россиянин наехал на полицейского и получил четыре года колонии
© Lenta.ru

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, ночью 27 июля 2022 года пьяный фигурант ехал на автомобиле по городу. Его остановили сотрудники ГИБДД. Инспектор зафиксировал, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Тогда россиянин решил сбежать. Он вернулся в машину и сел за руль. Полицейский хотел остановить его и подошел в двери, требуя от нарушителя немедленно выйти. Однако тот нажал педаль газа и наехал на правоохранителя. Он протащил сотрудника МВД 25 метров, нанеся тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что россиянин частично признал вину.

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