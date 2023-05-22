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В Томске полицейские выявили колл-центр, через который работали украинские мошенники

В Томске правоохранители накрыли колл-центр, через который работали телефонные мошенники с Украины. Об этом сообщает «МВД-Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

В Томске полицейские выявили колл-центр, через который работали украинские мошенники
© globallookpress.com

По версии следователей, аферисты обзванивали россиян, которым говорили о попавших в ДТП родственниках или блокировке банковских счетов, затем похищали сбережения абонентов. По предварительной информации, помогали им в этом двое жителей Томска, которые арендовали несколько помещений и разместили там спецоборудование, с его помощью злоумышленники обманывали российских граждан. Отмечается, что на экране телефона абонента показывался российский номер.

В частности, мошенники позвонили пенсионеру из Волгограда, который перевел на «безопасный» счет злоумышленников свыше 2 млн рублей. Позднее мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию с заявлением. Правоохранители установили местоположение аферистов и задержали их совместно с представителями регионального УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По адресам проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, техника, более 3 тысяч сим-карт, средства связи и другие предметы, важные для следствия.

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