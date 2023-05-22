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32 минуты назад

Задержание ФСБ готовившего теракты в военкомате россиянина попало на видео

Lenta.ru

ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего теракты в Оренбургской области. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы ведут фигуранта в наручниках. Затем показаны скриншоты его переписок с куратором. На фрагментах записи силовики со служебными собаками находят схрон задержанного. В конце видео россиянин рассказывает, что по указанию «людей с Украины» должен был «устроить саботаж».

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который готовил теракты в военкомате и отделе ведомства. Молодой человек должен был поджечь в Новотроицке шкаф релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Южно-Уральской железной дороги, военный комиссариат Орска, а также отдел ФСБ России. Указания о совершении теракта фигуранту давали украинские спецслужбы.

После совершения преступления он планировал отправиться на территорию Украины для участия в боевых действиях против России.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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