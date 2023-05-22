Футбольные фанаты задержаны в Москве после матча ЦСКА – «Спартак»

В Москве задержали 10 футбольных фанатов, которые стали участниками массовой драки после матча ЦСКА – «Спартак» . Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, драка произошла в ресторане «Гамбринус» сразу после матча, который закончился победой «Спартака» со счетом 2:1.

«Из ресторана увезли десятерых парней от 19 до 34 лет. В драке никто серьезно не пострадал», - утверждает канал.

Ранее футболисты «Ессентуков» устроили массовую драку с фанатами ростовского СКА. Причиной потасовки стал пенальти, который назначили в ворота хозяев в дополнительное время при счете 1:1. Игроки «Ессентуков» вступили в спор с арбитром Артемом Хариным, а болельщики СКА начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес местной команды. В результате полузащитник СКА Дмитрий Коробов успешно реализовал одиннадцатиметровый, добыв для клуба победу.