Массовая драка мигрантов в российском городе попала на видео

В Новосибирске под окнами жилых домов произошла массовая драка мигрантов, случившееся попало на видео. Кадры публикует группа в российской соцсети «ВКонтакте».

На появившейся видеозаписи видно, как мужчины избивают друг друга в городском дворе и кричат, их пытаются разнять другие участники драки.

«Хрупкая девушка возвращалась домой с работы и чудом проскочила мимо толпы дерущихся, вероятно, пьяных мигрантов! Как обычно, под окнами жилых домов», — говорится в публикации.

Ее автор подчеркнул, что мигранты часто мусорят, употребляют алкоголь и устраивают потасовки.