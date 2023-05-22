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Массовая драка мигрантов в российском городе попала на видео

В Новосибирске под окнами жилых домов произошла массовая драка мигрантов, случившееся попало на видео. Кадры публикует группа в российской соцсети «ВКонтакте».

На появившейся видеозаписи видно, как мужчины избивают друг друга в городском дворе и кричат, их пытаются разнять другие участники драки.

«Хрупкая девушка возвращалась домой с работы и чудом проскочила мимо толпы дерущихся, вероятно, пьяных мигрантов! Как обычно, под окнами жилых домов», — говорится в публикации.

Ее автор подчеркнул, что мигранты часто мусорят, употребляют алкоголь и устраивают потасовки.

Ранее в Кемеровской области мигранты отгрызли двум прохожим ухо и нос за то, что те заступились за подростка, которого ударил неизвестный.

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