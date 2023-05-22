В Оренбургской области предотвращен теракт

Теракт предотвращен в Новотроицке Оренбургской области. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил несколько поджогов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, гражданин России 1997 года рождения по указанию украинских спецслужб готовился совершить поджоги на железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, в здании военкомата города Орска Оренбургской области, а также в отделе ФСБ России. После этого мужчина планировал перейти воевать на сторону ВСУ.

При обыске в оборудованном тайнике, который находился на окраине Новотроицка, были найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, была найдена переписка в Telegram с украинскими спецслужбами.