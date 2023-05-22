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В Оренбургской области предотвращен теракт

Теракт предотвращен в Новотроицке Оренбургской области. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил несколько поджогов. Об этом пишет РИА Новости.

В Оренбургской области предотвращен теракт
© globallookpress.com

По данным ведомства, гражданин России 1997 года рождения по указанию украинских спецслужб готовился совершить поджоги на железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, в здании военкомата города Орска Оренбургской области, а также в отделе ФСБ России. После этого мужчина планировал перейти воевать на сторону ВСУ.

При обыске в оборудованном тайнике, который находился на окраине Новотроицка, были найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, была найдена переписка в Telegram с украинскими спецслужбами.

Ранее в Челябинской области суд приговорил местного жителя к 2 годам колонии общего режима за призывы саботировать мобилизационные мероприятия и повреждать военную технику. Приговор стал одним из первых в России по новой статье.

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