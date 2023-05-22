ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Оренбуржье

В Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что гражданин России 1997 года рождения по указанию украинских спецслужб осуществлял подготовку поджогов шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, а также военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России. В дальнейшем задержанный планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).