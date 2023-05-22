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ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Оренбуржье

В Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Оренбуржье
© РИА Новости

Уточняется, что гражданин России 1997 года рождения по указанию украинских спецслужб осуществлял подготовку поджогов шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, а также военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России. В дальнейшем задержанный планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению ЦОС ФСБ, из оборудованного тайника мужчины на окраине Новотроицка были изъяты компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Кроме того, в средствах коммуникации были найдены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка в Telegram с украинскими спецслужбами. Было возбуждено уголовное дело.

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