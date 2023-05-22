Полицейский погиб при падении автомобиля в стометровый обрыв

Полицейский погиб в результате падения служебного автомобиля в обрыв в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что трагическая случайность произошла на 14-м километре дороги между Хал-Келоем и Шаро-Аргуном.
Полицейский патрульной службы ОВД Итум-Калинского района на служебном автомобиле "Нива" не справился с управлением и вылетел в обрыв со стометровой высоты. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался до приезда медиков.
Ранее сообщалось, что буксируемый автомобиль "Жигули" слетел с троса и снес ограду сквера Кирова в Иркутске.