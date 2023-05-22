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9 минут назад

В Запорожье частично пропал свет

ТАССиещё 1

Электроснабжение подконтрольного Киеву города Запорожье частично прекращено вследствие аварии на энергетическом объекте. Об этом в понедельник сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

В Запорожье частично пропал свет
Фото: ТАССТАСС

"С самого утра энергетики работают над восстановлением электроснабжения, которое в Запорожье частично исчезло из-за аварийной ситуации на одном из энергообъектов", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на понедельник в Запорожье около трех часов звучали сирены воздушной тревоги. Украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в городе.

Происшествия,Анатолий Куртев,
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