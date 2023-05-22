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Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы

В связи с отключением последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт собственное электропитание Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы. Об этом сообщает официальный Telegram-канале станции.

Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы
© globallookpress.com

Как уточняется, в настоящее время выясняют причины отключения линии.

«Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме»,— отмечается в сообщении.

Директор ЗАЭС Черничук: все блоки станции остановлены

Запорожская атомная электростанция находится на левом берегу Днепра вблизи Энергодара. Данная АЭС признана самой крупной числу блоков и установленной мощности в Европе. Всего на ней есть шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

Под охраной российских военных АЭС находится с весны 2022 года. Осенью в России был подписан указ о переходе станции в российскую юрисдикцию. «Росэнергоатома» управляет этой АЭС.

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