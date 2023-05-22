Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы

В связи с отключением последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт собственное электропитание Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы. Об этом сообщает официальный Telegram-канале станции.

Как уточняется, в настоящее время выясняют причины отключения линии.

«Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме»,— отмечается в сообщении.

Запорожская атомная электростанция находится на левом берегу Днепра вблизи Энергодара. Данная АЭС признана самой крупной числу блоков и установленной мощности в Европе. Всего на ней есть шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.