Альпинист из Австралии погиб при спуске с Эвереста

Альпинист из Австралии погиб во время спуска с Эвереста, высочайшей вершины мира (8 848 м над уровнем моря). Об этом в понедельник сообщила газета The Sydney Morning Herald.

По ее данным, Джейсон Кеннисон погиб 19 мая. Он совершал восхождение в рамках акции по сбору средств на программу лечения пациентов с травмами спинного мозга. Подробности о причинах смерти мужчины пока не сообщаются. Прилагаются усилия, чтобы найти его тело.