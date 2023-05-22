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42 минуты назад

Альпинист из Австралии погиб при спуске с Эвереста

ТАСС

Альпинист из Австралии погиб во время спуска с Эвереста, высочайшей вершины мира (8 848 м над уровнем моря). Об этом в понедельник сообщила газета The Sydney Morning Herald.

Альпинист из Австралии погиб при спуске с Эвереста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, Джейсон Кеннисон погиб 19 мая. Он совершал восхождение в рамках акции по сбору средств на программу лечения пациентов с травмами спинного мозга. Подробности о причинах смерти мужчины пока не сообщаются. Прилагаются усилия, чтобы найти его тело.

В этом весеннем альпинистском сезоне число погибших на Эвересте уже достигло восьми. 18 мая погибли два альпиниста из Китая и Индии. 17 мая при восхождении на вершину погиб спортсмен из Молдавии, ранее - четверо непальских шерпов и гражданин США.

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