В Норильске закрыли сеть подпольных борделей

В Красноярском крае задержаны организаторы сети борделей, действовавших под вывеской массажных салонов. Об этом сообщает Telegram-канал «Норильск фото/видео/события» со ссылкой на заявление регионального управления МВД.
В полиции рассказали, что задержаны 38-летний житель Екатеринбурга с подельниками из Сочи и Тюменской области, а также администраторы салонов. Сеть была открыта в январе 2021 года, интимные услуги оказывали не менее 12 девушек.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) и ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).