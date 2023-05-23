В Норильске закрыли сеть подпольных борделей

В Красноярском крае задержаны организаторы сети борделей, действовавших под вывеской массажных салонов. Об этом сообщает Telegram-канал « Норильск фото/видео/события» со ссылкой на заявление регионального управления МВД.

В полиции рассказали, что задержаны 38-летний житель Екатеринбурга с подельниками из Сочи и Тюменской области, а также администраторы салонов. Сеть была открыта в январе 2021 года, интимные услуги оказывали не менее 12 девушек.