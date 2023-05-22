В Харьковской области произошли взрывы

В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов . Также он сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось о двух взрывах в городе Харькове. Воздушную тревогу объявили на Украине 21 мая вечером. Она прозвучала в Одесской и Харьковской областях страны, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Отмечается также, что сигнал прозвучал в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. С 10 октября Вооруженные силы России обстреливают объекты инфраструктуры Украины.