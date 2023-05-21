Пожар в восьми гаражах потушили на северо-востоке Москвы
Возгорание личных вещей произошло в восьми гаражных боксах по адресу: ул. Абрамцевская, вл. 30. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
«21 мая в 18:41 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Абрамцевская, вл. 30. Происходило загорание личных вещей и гаражного имущества в восьми металлических боксах. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы столичного пожарно-спасательного центра: расчет АСО №3», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был ликвидирован в 19:29. Пострадавших нет.