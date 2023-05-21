Пожар в восьми гаражах потушили на северо-востоке Москвы

«21 мая в 18:41 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Абрамцевская, вл. 30. Происходило загорание личных вещей и гаражного имущества в восьми металлических боксах. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы столичного пожарно-спасательного центра: расчет АСО №3», - говорится в сообщении.