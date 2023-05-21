Mash: инструктора по йоге из Москвы обманули в брачном агентстве на 11 млн рублей
Mash: инструктора по йоге из Москвы обманули в брачном агентстве на 11 млн рублей. Как узнали журналисты, 43-летняя женщина после ссоры с мужем решила искать новую любовь в Tinder, но всё пошло не по её сценарию. От лица богатого красавца, с которым она законтачилась, общались, по словам, журналистов, сотрудники организации «Вместе и навсегда», уже не раз попадавшей в новостные сводки в том же контексте.
Оказавшись в офисе конторы, куда её пригласили пройти отбор и, возможно, найти, кого-нибудь ещё, женщина потеряла большие деньги. По данным Mash, из неё выудили 11 млн рублей: все предлагаемые варианты не подходили, а когда возникло логичное желание вернуть потраченное, сделать этого не удалось.
Ранее тот же телеграм-канал писал о том, как по практически идентичному сценарию 4 млн рублей выкачали из другой москвички.
По словам журналистов, есть и другие обманутые агентством женщины. Все они утверждают, что «Вместе и навсегда» создают фейковые профили успешных и симпатичных мужчин, но после краткой переписки выясняется, что джентльмен уже занят. Тогда женщинам предлагают заполнить платную анкету, чтобы им подобрали другого потенциального жениха.
Судя по всему, не остановило этот сомнительный бизнес даже задержание директора агентства Инессы Джижерук, о котором СМИ сообщили 12 мая. Mash выяснил, что бизнесом в сфере отношений предпринимательница занималась с 2011 года и одну из компаний ей уже пришлось закрыть после жалобы клиентки.