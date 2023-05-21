Mash: инструктора по йоге из Москвы обманули в брачном агентстве на 11 млн рублей. Как узнали журналисты, 43-летняя женщина после ссоры с мужем решила искать новую любовь в Tinder, но всё пошло не по её сценарию. От лица богатого красавца, с которым она законтачилась, общались, по словам, журналистов, сотрудники организации «Вместе и навсегда», уже не раз попадавшей в новостные сводки в том же контексте.

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Оказавшись в офисе конторы, куда её пригласили пройти отбор и, возможно, найти, кого-нибудь ещё, женщина потеряла большие деньги. По данным Mash, из неё выудили 11 млн рублей: все предлагаемые варианты не подходили, а когда возникло логичное желание вернуть потраченное, сделать этого не удалось.

Ранее тот же телеграм-канал писал о том, как по практически идентичному сценарию 4 млн рублей выкачали из другой москвички.

По словам журналистов, есть и другие обманутые агентством женщины. Все они утверждают, что «Вместе и навсегда» создают фейковые профили успешных и симпатичных мужчин, но после краткой переписки выясняется, что джентльмен уже занят. Тогда женщинам предлагают заполнить платную анкету, чтобы им подобрали другого потенциального жениха.