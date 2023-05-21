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В рязанской школе обрушилась часть потолка

Часть потолка обрушилась в общеобразовательной школе №21 в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В рязанской школе обрушилась часть потолка
© РИА НОВОСТИ

"21 мая в школе №21 произошло обрушение части потолочного перекрытия на четвертом этаже здания. Эксперты ООО "Центр строительных конструкций и материалов" проводят обследование помещений 4-го этажа", - говорится в сообщении.

По информации управления образования и молодежной политики, первоклассники ушли на летние каникулы, последний день занятий для остальных школьников - 26 мая. "Уроки для учащихся будут проводить дистанционно и с использованием электронных образовательных ресурсов", - проинформировали в горадминистрации.

Праздничные мероприятия для выпускников пройдут 22 и 23 мая в здании школы искусств №9. В пресс-службе уточнили, что на базе школы пункт проведения экзаменов для сдачи выпускниками ГИА не планировался, учащиеся 9-х и 11-х классов сдают экзамены в других школах Рязани.

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