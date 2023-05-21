В рязанской школе обрушилась часть потолка

Часть потолка обрушилась в общеобразовательной школе №21 в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

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"21 мая в школе №21 произошло обрушение части потолочного перекрытия на четвертом этаже здания. Эксперты ООО "Центр строительных конструкций и материалов" проводят обследование помещений 4-го этажа", - говорится в сообщении.

По информации управления образования и молодежной политики, первоклассники ушли на летние каникулы, последний день занятий для остальных школьников - 26 мая. "Уроки для учащихся будут проводить дистанционно и с использованием электронных образовательных ресурсов", - проинформировали в горадминистрации.