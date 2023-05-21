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В СК сообщили подробности смерти ребенка в Раменском

Следователи работают с очевидцами трагедии в Раменском, пишет пресс-служба СУ СК по Московской области в своем Telegram-канале.

В СК сообщили подробности смерти ребенка в Раменском
© РИА Новости

В ведомстве пояснили, что по факту гибели ребенка в деревянной постройке возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, инцидент произошел 19 мая. Подростки закрыли 11-летнего мальчика в сарае. С тем, чтобы он не смог самостоятельно выбраться из постройки, они закрыли дверь на засов и заколотили его гвоздем.

Далее, отметили в пресс-службе, в сарае по неизвестным пока причинам, произошло сильное возгорание. Прибывшие по вызову огнеборцы обнаружили в сгоревшей постройке «тело мальчика со следами термического воздействия».

Тренер сгоревшего в сарае мальчика сообщил о его конфликте со сверстниками

Правоохранителям удалось установить круг очевидцев, с ними работают следователи, уточнили в ведомстве. В частности, у детей произведена выемка мобильных устройств.

Ведутся следственные действия, проводятся соответствующие экспертизы.

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