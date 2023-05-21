В СК сообщили подробности смерти ребенка в Раменском
Следователи работают с очевидцами трагедии в Раменском, пишет пресс-служба СУ СК по Московской области в своем Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что по факту гибели ребенка в деревянной постройке возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, инцидент произошел 19 мая. Подростки закрыли 11-летнего мальчика в сарае. С тем, чтобы он не смог самостоятельно выбраться из постройки, они закрыли дверь на засов и заколотили его гвоздем.
Далее, отметили в пресс-службе, в сарае по неизвестным пока причинам, произошло сильное возгорание. Прибывшие по вызову огнеборцы обнаружили в сгоревшей постройке «тело мальчика со следами термического воздействия».
Правоохранителям удалось установить круг очевидцев, с ними работают следователи, уточнили в ведомстве. В частности, у детей произведена выемка мобильных устройств.
Ведутся следственные действия, проводятся соответствующие экспертизы.