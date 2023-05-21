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На россиянина напали в центре Москвы за распространение «разврата» во время СВО

Двое мужчин напали на оператора кавер-группы, которая снимала видео в Москве на Никольской улице. Прохожим не понравилось, что в центре российской столицы снимают видео с танцами во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. О конфликте сообщает издание «Подъем».

На россиянина напали в Москве за распространение «разврата» во время СВО
© Кадр видео

На кадрах видно, как мужчины обступили молодого человека и угрожают ему «вырвать глотку». Они обзывают его гнидой, на что потерпевший обращается к прохожим и просит их вызывать полицию. Один из нападавших начал кричать, что сейчас «идет война, а они здесь танцуют», а его спутник назвал кавер-группу «гендерными проститутками».

По мнению мужчин, оператор был виновен в том, что снимает и распространяет «разврат», в то время как, по их словам, «наши братья умирают, дети умирают». Оператор пытался выяснить, как именно он причастен к проведению специальной военной операции, но мужчины не стали продолжать конфликт и ушли.

По данным издания, нападавшие — члены Национально-освободительного движения (НОД). Они разбили камеру и ударили оператора. Участники группы вызвали полицию в начале конфликта, однако они указали, что представители правоохранительных органов слишком долго добирались до места инцидента.

K-pop — жанр популярной музыки, которую производят и исполняют преимущественно корейские исполнители. Этот жанр приобрел популярность благодаря таким группам, как BLACKPINK и BTS, которые сейчас вышли на мировой музыкальный рынок. K-pop-группы не только поют, но и ставят сложную хореографию во время своих выступлений, из-за чего среди фанатов этого направления зародилась мода повторять танцы исполнителей и выкладывать получившееся дэнс-каверы в сеть.

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