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СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС) за незаконное решение об «аресте» президента РФ и детского омбудсмена РФ. Об этом сообщает Telegram-канал следственного ведомства.

СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
© РИА Новости

«Вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду (Khan Karim Asad Ahmad) и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале (Rosario Salvatore Aitala)», - сказано в сообщении.

Прокурора обвиняют по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ.

Это привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления.

Также Хан Карим обвинен в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ.

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Это заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Обвиняемые объявлены в розыск.

Ранее прокурор и судья МУС приняли незаконные решения об «аресте» президента России и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

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