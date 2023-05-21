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Труп обнаружили в подмосковном пруду

В Фабричном пруду в подмосковном Реутове обнаружили труп. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Реутов SOS Новости».

По данным очевидцев, на место прибыла скорая помощь и полиция. О происшествии стало известно около 11 утра. На кадрах видно, что тело показалось над поверхностью воды.

Ранее тело женщины обнаружили в реке Клязьме в Орехове-Зуеве. Предварительно, погибшая была местной жительницей и погибла от асфиксии из-за утопления. После смерти труп пробыл в воде не менее месяца.

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