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Тренер сгоревшего в сарае мальчика сообщил о его конфликте со сверстниками

Тренер мальчика, заживо сгоревшего в сарае в подмосковном поселке Дубовая Роща, рассказал Telegram-каналу «Осторожно, Москва» о неконфликтности и отзывчивости погибшего.

Тренер сгоревшего в сарае мальчика сообщил о его конфликте со сверстниками
© globallookpress.com

«Парень себя не поджигал. Он не мог себя поджечь, учился на "отлично", был отзывчивый и порядочный. Почти три года тренировок он проявил себя с отличной стороны, побеждал на соревнованиях, ничего не употреблял», — заявил мужчина.

Тренер школьника упомянул, что у его подопечного не складывались отношения со сверстниками. По его словам, они умышленно избили и подожгли мальчика в сарае. «Я не знаю, что там на самом деле произошло, но, как мне сказали, это был давний конфликт», — сообщил собеседник канала.

По данным СМИ, группа школьников заперла 11-летнего мальчика в сарае, забила дверь гвоздями и ушла. Позднее деревянная постройка загорелась. По сообщению ГСУ СК России, увидев огонь, ребята попытались вызволить товарища, но не смогли самостоятельно отпереть дверь.

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