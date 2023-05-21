Тренер сгоревшего в сарае мальчика сообщил о его конфликте со сверстниками

«Парень себя не поджигал. Он не мог себя поджечь, учился на "отлично", был отзывчивый и порядочный. Почти три года тренировок он проявил себя с отличной стороны, побеждал на соревнованиях, ничего не употреблял», — заявил мужчина.

Тренер школьника упомянул, что у его подопечного не складывались отношения со сверстниками. По его словам, они умышленно избили и подожгли мальчика в сарае. «Я не знаю, что там на самом деле произошло, но, как мне сказали, это был давний конфликт», — сообщил собеседник канала.