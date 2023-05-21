В России произошло землетрясение

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

По данным службы, землетрясение зафиксировано в 12:39 по московскому времени (20:39 по местному). Эпицентр находился в море, в 39 километрах от острова Шикотан.

«Очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километр», — сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, жители островов Шикотан и Кунашир ощутили подземные толчки. Их сила достигала четырех баллов. Данных о разрушениях и пострадавших сейчас нет.