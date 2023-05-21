В Раменском ребенок умер в сарае, где его заперли сверстники

«19 мая 2023 года дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздем. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения», - сообщили в подмосковном главе СК РФ.