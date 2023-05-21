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Полиция ФРГ расследует симптомы отравления у российских участниц конференции

Германская полиция расследует инцидент, произошедший во время конференции российской оппозиции в Берлине в апреле 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Полиция ФРГ расследует симптомы отравления у российских участниц конференции
© globallookpress.com

В полиции пояснили, что в конференции принимали участие оппозиционные общественные деятели, журналисты и политики. По итогам встречи участники подписали декларацию.

Две журналистки, уточнили в ведомстве, после мероприятия обратились в медицинское учреждение. Они предположили, что отравились неизвестным веществом.

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«На основании имеющейся информации открыто дело», - отметили правоохранители.

Стражи порядка отказались предоставить дополнительную информацию, в частности, не раскрыли личности пострадавших.

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