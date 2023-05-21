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34 минуты назад

Москвичка лишилась денег из-за рекламы мошенников в аккаунтах звезд «Дома-2»

Мослента

Звезды «Дома-2» Марина Африкантова и Александра Гозиас прорекламировали мошенников в соцсетях, после чего их поклонница лишилась денег, сообщает Shot.

Москвичка лишилась денег из-за рекламы мошенников в аккаунтах звезд «Дома-2»
Фото: МослентаМослента

Доверившись советам знаменитостей, 26-летняя москвичка решила купить дизайнерскую мебель — стол и несколько кресел. Продавцы попросили ее перевести половину суммы (30,5 тысячи рублей) авансом. После того как она это сделала, они перестали выходить на связь. Пострадавшая обратилась в полицию.

Представитель Африкантовой объяснила Shot, что страница магазина Rotang iKea была оформлена очень грамотно, поэтому о мошенничестве не возникло ни малейшего подозрения. Она предложила всем, кто попал в аналогичную ситуацию, пожаловаться на аккаунт этих продавцов и написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что аферисты начали звонить россиянам по видеосвязи под видом работников банков.

Происшествия,Марина Африкантова,
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