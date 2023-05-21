Пропавший после пожара в Свердловской области мальчик погиб

В поселке Ертарский (Свердловская область) пожарные обнаружили тело трехлетнего Степана. Об этом пишет портал E1.

По данным портала, родители мальчика в пятницу, 19 мая, уехали покупать корм для животных. В их отсутствие дом загорелся.

Старший мальчик, подросток 14 лет, «не растерялся, успел вытащить [остальных] ребятишек», а Степана не обнаружил. Предположительно, малыш спрятался в шкафу или под диваном.

Спасатели решили, что испуганный ребенок убежал и начали его поиски. Они продолжались двое суток. Утром 21 мая огнеборцы завершили разбор завалов сгоревшего дома и обнаружили Степана.

Источник в силовых структурах пояснил, что опознать ребенка можно будет только с помощью анализа ДНК, но с высокой долей вероятности найденное тело принадлежит пропавшему малышу.

Соседи многодетной семьи рассказали, что родители Степана работящие, ведут трезвый образ жизни, заботятся о детях. По их мнению, они не виноваты в случившемся.

Соседка отметила, что подросток «в пожар рвался за ним [младшим братом], но его не пустили. В этот момент весь дом уже огонь охватил».

Сельчане сочувствуют погорельцам и собирают деньги, чтобы им помочь.