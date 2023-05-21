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8 минут назад

Вулкан Попокатепетль сорвал работу аэропортов Мехико

Российская Газета

Тысячи людей не смогли в субботу вовремя вылететь сразу из трех воздушных гаваней мексиканской столицы из-за извержения вулкана Попокатепетль. Проблемы начались с раннего утра, когда вулкан выбросил очередную порцию пепла. В результате экстренным службам международного аэропорта города Мехико, аэропорта имени Фелипе Анхелес и аэропорта имени Бенито Хуареса пришлось несколько часов очищать взлетно-посадочные полосы.

Вулкан Попокатепетль сорвал работу аэропортов Мехико
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как отмечает AP, вулканический пепел особенно опасен для авиации не столько из-за того, что снижает видимость, а потому что он может действовать как абразив и повредить фюзеляж и крылья самолета, забить двигатели.

Попокатепетль проснулся в 1994 году - с тех пор он регулярно извергает токсичные пары, пепел и куски раскаленной породы. Очередная фаза активности началась пару дней назад. Власти Мексики выпустили предупреждение о возможном "пеплопаде" в окрестностях вулкана, в первую очередь Мехико (столица страны расположена всего в 72 километрах от него).

Жителям региона, а это около 25 миллионов человек, рекомендовано укрыть все резервуары с водой во избежание их засорения, закрывать двери окна, по возможности не выходить на улицу, но если проходится, закрывать нос и рот. Приостановлена работа школ.

Интересно, что власти Мексики установили на вершине вулкана несколько камер и датчиков, которые круглосуточно собирают информацию о ситуации в Попокатепетле, чтобы успеть вовремя предупредить население о надвигающемся облаке пепла.

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