Вулкан Попокатепетль сорвал работу аэропортов Мехико

Тысячи людей не смогли в субботу вовремя вылететь сразу из трех воздушных гаваней мексиканской столицы из-за извержения вулкана Попокатепетль. Проблемы начались с раннего утра, когда вулкан выбросил очередную порцию пепла. В результате экстренным службам международного аэропорта города Мехико, аэропорта имени Фелипе Анхелес и аэропорта имени Бенито Хуареса пришлось несколько часов очищать взлетно-посадочные полосы.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как отмечает AP, вулканический пепел особенно опасен для авиации не столько из-за того, что снижает видимость, а потому что он может действовать как абразив и повредить фюзеляж и крылья самолета, забить двигатели.

Попокатепетль проснулся в 1994 году - с тех пор он регулярно извергает токсичные пары, пепел и куски раскаленной породы. Очередная фаза активности началась пару дней назад. Власти Мексики выпустили предупреждение о возможном "пеплопаде" в окрестностях вулкана, в первую очередь Мехико (столица страны расположена всего в 72 километрах от него).

Жителям региона, а это около 25 миллионов человек, рекомендовано укрыть все резервуары с водой во избежание их засорения, закрывать двери окна, по возможности не выходить на улицу, но если проходится, закрывать нос и рот. Приостановлена работа школ.