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По факту схода грузовых вагонов с рельсов в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По факту схода грузовых вагонов с рельсов в Забайкалье возбуждено уголовное дело
© Восточный МСУТ СК России

Инцидент произошел на перегоне Куэнга-Приисковая в ночь на воскресенье, 21 мая, в 02:18 по местному времени (20:18 20 мая по московскому времени). В результате происшествия никто не пострадал, повреждено 200 метров железнодорожного полотна и один километр электрических сетей. Уточняется, что восемь из 11 вагонов опрокинулись.

Движение по перегону временно приостановлено. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Причины происшествия, а также сумма причиненного ущерба устанавливается.

Ранее 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области на Забайкальской железной дороге, восемь из них опрокинулись набок.

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