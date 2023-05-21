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1 час назад

На Забайкальской железной дороге приостановлено движение поездов из-за схода вагонов

Газета.Ruиещё 3

На перегоне Куэнга - Приисковая Забайкальской железной дороги произошел сход как минимум 12 вагонов грузового поезда, движение поездов по перегону временно остановлено. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На Забайкальской железной дороге приостановлено движение поездов из-за схода вагонов
Фото: ShutterstockShutterstock

По информации ведомства, пострадавших нет, угроза экологии отсутствует, но из-за инцидента нарушен габарит соседнего пути. Как указывается в публикации, в целях устранения последствий на место происшествия отправлены четыре восстановительных поезда и группа пожарных. "Задержан пассажирский поезд N 1 Владивосток - Москва", - говорится в сообщении. Помимо того, отменены пригородные пассажирские поезда N 6211 Чернышевск - Шилка, N 6212 Шилка - Чернышевск, также прогнозируется задержка пассажирского поезда N 8 Новосибирск - Владивосток. Ранее пять грузовых вагонов сошли с железнодорожных рельсов на участке Камарчага - Балай.

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