Россиянин назвал цель сожжения Корана по указанию СБУ

Задержанный за сожжение Корана житель Волгограда признался, что выполнил задание Службы безопасности Украины (СБУ), целью которого было разжигание розни «между крестьянами и мусульманами». Об этом сообщает ФСБ.

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По словам россиянина, он приобрел священное писание по указанию СБУ и сжег его у городской мечети. Свои действия он снимал на мобильный телефон для дальнейшей отправки сотрудникам украинских спецслужб.

«Я это делал с целью разжигания религиозной розни между крестьянами и мусульманами Волгоградской области», — признался мужчина.

Он также указал, что сотрудники ФСБ вышли на него через один из Telegram-каналов.

Накануне Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против россиянина, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде по указанию спецслужб Украины. Дело возбуждено по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).