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Baza: из-за неопознанного объекта над Архангельском объявлен сигнал "Режим"

Из-за неопознанного объекта в небе над Архангельском объявили сигнал "Режим". Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Из-за неопознанного объекта над Архангельском объявлен сигнал "Режим"
© РИА Новости

По информации Telegram-канала, неопознанные летающий объект заметили вечером 21 мая на расстоянии 30 км от аэропорта Талаги. Объект двигался со скоростью 80 км/час на высоте 1800 метров.

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"В 20:00 в районе был объявлен сигнал "Режим" (требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ), однако местный аэропорт работал в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через некоторое время объект потеряли, сигнал "Режим" был снят.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал кадры сбитого российскими пограничниками дрона. Беспилотник сбили в Шебекинском районе Белгородской области. К корпусу дрона было прикреплено самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы. При падении оно не сдетонировало, никто не пострадал.

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