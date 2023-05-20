Житель Волгограда сжег Коран за 10 тысяч рублей по заданию СБУ

В Волгограде завели уголовное дело о публичных действиях, совершенных в целях оскорбления чувств верующих. Местный житель сжег Коран по заданию украинских спецслужб. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

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Уточняется, что житель Волгограда Никита Журавель, находясь в районе Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской, совершил сожжение Корана. Все свои действия он зафиксировал на видеокамеру.

— В ходе допроса Журавель дал показания, что осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Он передал видеозапись сотруднику СБУ, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ведомстве отметили, что Журавель также признался в иной пособнической помощи — видеосъемке военных объектов. В настоящее время по месту жительства подозреваемого ведутся обыски с целью обнаружения предметов, которые будут иметь значение для расследования, передает Telegram-канал «Следком».